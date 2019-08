Anziana vuole reintestare l'eredità a uno sconosciuto: medico di famiglia sospetta circonvenzione di incapace

Attualità

Rimini

| 07:53 - 05 Agosto 2019

Anziana donna.

Sono in corso le indagini per far luce su un possibile caso di circonvenzione di incapace a danni di una 88enne riminese, ospite da tempo di una casa di riposo cittadina, a vantaggio di un promotore finanziario, figlio di un'altra ospite della struttura, che morta la madre ha continuato a frequentare la sconosciuta tanto da farle cambiare idea sull'intestazione di due polizze del valore di 550 mila euro.

Inizialmente il destinatario della cifra doveva essere il medico di famiglia, che per anni si era preso cura dell'anziana instaurando con lei un rapporto sincero e colloquiale, al punto da diventare destinatario delle attenzioni non solo personali della donna. Quando però si è intromessa questa terza persona, la paziente è diventata diffidente non solo nei confronti del medico ma anche degli altri ospiti della casa di riposo. Insospettito da quesro cambiamento improvviso, legato fortemente all'intromissione di questa nuova figura, il noto medico riminese ha denunciato alla procura di Rimini un possibile caso di circonvenzione di incapace.