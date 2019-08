FOTO Si schiantano in moto: elisoccorso sul posto, passeggero ferito grave

Cronaca

Misano Adriatico

| 22:32 - 04 Agosto 2019

Il giovane ferito mentre viene caricato in elisoccorso, foto Ballante.

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che domenica pomeriggio, poco dopo le 18.30, si è verificato a Misano Adriatico. Una Triumph Speed Triple con due persone a bordo stava procedendo in via del Carro, quando all'altezza della rotonda, probabilmente nel fare una monovra il conducente ha perso il controllo della motocicletta finendo sull’asfalto. Nell'incidente il passeggero è caduto malamente a terra rimanendo ferito in modo grave. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale 'Bufalini' di Cesena in elisoccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Misano Adriatico.