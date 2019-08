DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini - Cesena LIVE il derby di Coppa Italia

Sport

Rimini

| 18:16 - 04 Agosto 2019

Calciatore del Rimini (foto di repertorio).

RIMINI - CESENA 1-2

RETI: 4' pt Butic (C), 18' pt De Feudis (C), 41' st Petrovic (R)

RIMINI (3-5-2): Scotti; Boccaccini (dal 34' s.t. Silvestro), Scappi, V. Nava; Mancini (dal 34' p.t. Petrovic), Candido, Palma, Van Ransbeeck (dal 34' s.t. Cigliano), Picascia; Zamparo, Arlotti (dal 1' s.t. Bellante).

In panchina: Santopadre, G. Nava, Magi, Angelini, Pari, Santarini.

Allenatore: Cioffi.



CESENA (3-4-3): Agliardi; Ricci (dal 21' s.t. Maddaloni), Brignani, Sabato; Franchini (dal 21' s.t. Cappellini), De Feudis (dal 9' s.t. Rosaia), Valencia, Valeri (dal 9' s.t. Borello); Cortesi, Butic (dal 21' s.t. Sarao), Russini.

In panchina: Olivieri, Maddaloni, Brunetti, Campagna, El Bouhali, Zammarchi, Pantaleoni, Bernardi.

Allenatore: Modesto.



ARBITRO: Zucchetti di Foligno (Bianchini e D'Angelo di Perugia).

NOTE:

Ammoniti: Mancini, Van Ransbeeck, Butic, Valencia, Borello, Russini



Le principali azioni della gara (inizio ore 18.30)



4': Cesena in vantaggio: Butic segna su un errore della difesa biancorossa. Scotti riprende palla dal difensore e prova a liberare l'area, ma proprio sui piedi di Butic che stoppa e insacca nell'angolino basso alla sinistra del portiere biancorosso.

18': De Feudis porta il cesena sul 2-0 approfittando di un altro errore di Scotti che si fa beffare da un tiro non irresistibile che gli rimbalza davanti e si insacca alle sue spalle.

19': Cross da sinistra di Mancini per Picascia che arriva sul secondo palo chiamando Agliardi alla respinta di piedi sulla conclusione rasoterra. E' la prima occasione per il Rimini.

24': Zamparo va via sull'out di sinistra e si beve la marcatura di Ricci, ma poi trova sulla sua strada la chiusura di Agliardi. Solo corner, senza conseguenze.

34': Ammonito Mancini per un fallo su Russini.

34': Cambio nel Rimini: fuori proprio Mancini e dentro Petrovic.

Con questo cambio, Nava si sposta sull'out di destra del centrocampo, mentre dalla parte opposta si piazza Arlotti con Picascia in mediana.

36': Ammonito Van Ransbeeck.

43': Clamoroso rigore negato al Rimini per un fallo di Ricci su Arlotti. L'arbitro fa cenno di proseguire.

44': Il solito Butic prova a beffare nuovamente Scotti, ma stavolta il portiere biancorosso si riscatta e con i piedi respinge il suo diagonale da sinistra.

45': L'arbitro concede un minuto di recupero nel primo tempo.

46': Si va negli spogliatoi con il Cesena in vantaggio (0-2).

.----------------------

1': Nel Rimini esce Arlotti per Bellante.

3': Bel lavoro di Scappi che prende palla a centrocampo e serve in verticale Petrovic che sbaglia ad incrociare la conclusione e la palla sfila fuori dal palo più vicino.

8': Punizone di Cortesi dal limite, alta sopra la traversa.

9': Nel Cesena fuori Borello e dentro Valeri, pooi fuori De Feudis per Rosaia.

15': Bella azione del Cesena che porta al cross da destra Franschini che innesca Russini a centro area. Palla alta.

19': Bellante va via a sinistra, salta un difensore che lo vuole atterrare, ma invece di servire Petrovic in mezzo all'area arriva fino in fondo e di punta mette fuori di pochissimo.

21': Ammonito Butic.

21': Nel Cesena entrano Cappellini per Franchini, Sarao per Butic, Maddaloni per Ricci.

24': Ammonito Valencia per un brutto fallo su Candido.

33': Ancora un'ammonizione per il Cesena: sul taccuino finisce Borello.

34': Nel Rimini entra Cigliano per Van Ransbeeck e Silvestro per Boccaccini.

36': Russini va via e si fa tutta la fascia sinistra, poi salta anche Scotti ma trova Scappi a togliere la sfera proprio un attimo prima che attraversi la linea di porta.

39': Cesena vicino al tris, ma Scotti dice no col corpo alla conclusione ravvicinata di Borello.

41': Petrovic segna per il Rimini! Ottima punizione dalla sinistra di Picascia e girata al volo di Petrovic alle spalle di Agliardi.

45': Ammonito Russini.

45': L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

47': Il Rimini ha l'occasione per il pari, ma sul cross di Bellante dalla destra i biancorossi sfiorano soltando e la palla sfila sul fondo.