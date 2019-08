Vigili del fuoco ancora al lavoro per rimuovere tronchi e rami abbattuti dalla tempesta di venerdì in riviera

Attualità

Riccione

| 17:18 - 04 Agosto 2019

Un albero caduto su una casa a Riccione.

Continuano gli interventi dei vigili del fuoco per cercare di rimuovere alberi, tronchi e rami abbattuti dalla violenza della tempesta che si è infranta sulla riviera venerdì 2 agosto nel pomeriggio e che hanno causato danni a molte proprietà pubbliche e private. Al momento una decina di pompieri con quattro mezzi, più un’autoscala in giunta in aiuto dal comando di Imola sotto la sovrintendenza provinciale di Bologna, stanno lavorando per liberare il tetto di una casa da un albero, divelto dalla furia del vento che nella Perla verde ha sfiorato i 100 chilometri orari. L’albero era talmente grande che i rami sono entrati perfino nelle camere del primo piano dell’abitazione. La famiglia è stata temporaneamente allontana per questioni di sicurezza.



Sempre nel pomeriggio di domenica 4 agosto era in corso un lavoro per il recupero di un cane caduto in un fossato nella repubblica di San Marino, ma dopo alcuni tentativi andati a vuoto visto che il cane non si trovava, i vigili del fuoco italiani hanno sospeso l’intervento su indicazione del comando sanmarinese.