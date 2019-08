Motomondiale, Enea Bastianini strappa il podio a Navarro all'ultimo giro

Sport

Rimini

| 17:14 - 04 Agosto 2019

Enea Bastianini in azione (foto pag Fb).

Alex Marquez ha vinto il Gp della Repubblica Ceca di Moto2 decimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Sul circuito di Brno, lo spagnolo della Kalex ha preceduto gli italiani Fabio Di Giannantonio (Speed Up) ed il riminese Enea Bastianini (Kalex). Quinto posto per Luca Marini (Kalex).

Con la vittoria di oggi Marquez consolida il primo posto in classifica, visto che lo svizzero Thomas Luthi (Kalex), immediato inseguitore non ha concluso la gara.

Per Bastianini, in particolare, si è trattato di una vera e propria impresa, visto che partiva dalla diciottesima posizione e che ha strappato il terzo posto a Navarro proprio all'ultimo giro, dopo un lungo inseguimento.

Bella gara anche per Luca Marini (5°) e Nicolò Bulega (7°), che ha trovato il miglior risultato stagionale proprio all'indomani dell'annuncio della separazione dallo Sky Racing Team e dalla VR46 Driver Academy.

Dodicesimo Bezzecchi, ventesimo Manzi. Caduta e ritiro per Mattia Pasini, alla sua prima gara da pilota del team Tasca Racing, con il quale correrà fino a fine stagione dopo essere subentrato a Simone Corsi.