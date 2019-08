Attualità

16:59 - 04 Agosto 2019

L'ingresso della sala giochi di Riccione andata distrutta da un incendio a febbraio.

Giace in stato di totale abbandono la sala giochi di via D'Annunzio sul lungomare di Riccione, andata completamente distrutta per colpa di un incendio scoppiato nella serata del 18 febbraio. Una nostra lettrice ci segnala la situazione con un paio di fotografie, dalle quali è possibile vedere lo scheletro della proprietà, già vittima di episodi di vandalismo: la porta di ingresso infatti è stata divelta, probabilmente per fare irruzione indisturbati nell'edificio in abbandono.