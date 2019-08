Immondizie abbandonate fuori dall'isola ecologica: piccola discarica abusiva a Marina Centro

Attualità

Rimini

| 16:45 - 04 Agosto 2019

L'immondizia abbandonata a ridosso di un'isola ecologica di via Paolo e Francesca a Marina Centro.

Un nostro lettore ci segnala con una fotografia l'ennesimo episodio di degrado e incuria ambientale: in via Paolo e Francesca a Marina Centro, a ridosso del litorale riminese, è stata immortala con una fotografia una piccola discarica abusiva a ridosso di un'isola ecologica. Per terra si vedono cannucce e bicchieri, forse i resti di una festa o il conferimento errato dell'addetto alle pulizie di un locale della movida. Molti sacchi neri a ridosso del cassonetto del vetro, ma anche scatoloni, il tutto ammonticchiato fuori dai cassonetti. Un bel da fare per gli operatori ecologici che si dovranno occupare di ripulire quella parte di città.