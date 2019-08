Per tutto il mese di agosto è possibile allenarsi come nell'esercito a Misano Adriatico

Sport

Misano Adriatico

| 14:30 - 04 Agosto 2019

Il programma di allenamento della Ginnastica militare italiana arriva a Misano.

Ginnastica Dinamica Militare Italiana ha attivato per la prima volta nel centro Italia il Campus Nazionale, dove verranno fatti seminari sulle tecniche di corsa nonché la possibilità di potersi allenare sia per cui è in vacanza sia per i residenti che vogliono provare. Ora è possibile allenarsi in riva al mare a Misano Adriatico, tutti i giorni a corpo libero dal 5 agosto al 24 agosto (dalle 8 alle 9, dalle 19 alle 20 e dalle 20 alle 21, con ritrovo 15 minuti prima al bagno 60), per fare esercizi multiarticolari adatti a tutti i livelli di preparazione, anche per chi vuole cominciare o ricominciare ad allenarsi. Per prenotazioni visitare il sito.

Consigliato abbigliamento ginnico, abbinato a una bottiglietta d’acqua e a un piccolo asciugamano. Per informazioni 3512491413