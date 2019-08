Cordoglio nel Cna e nella comunità di Misano: è morto Secondo De Angelis

Attualità

Misano Adriatico

| 13:30 - 04 Agosto 2019

Secondo De Angelis.

Si è spento Secondo De Angelis, Presidente della CNA di Misano Adriatico e membro della direzione provinciale. Persona e imprenditore di rara sensibilità, ci ha lasciati dopo lunga malattia. È stato per anni titolare della Gelateria del mare in pieno centro a Misano.



Sposato, padre di Matteo e Giulio, presidente di Cna Misano dal 2013, era alla fine del suo secondo mandato. Per anni è stato un punto di riferimento per le politiche del commercio e del turismo della città e riferimento per i progetti di Cna per tutta la zona sud della provincia «ci lascia un uomo di grande capacità», dichiara Mirco Galeazzi il presidente di cna provinciale di Rimini, «imprenditore che associava alle capacità professionali una grande qualità umana , ne sento il vuoto sia come dirigente che come uomo».



Il funerale si terrà lunedì 5 agosto alle 15.30 nella chiesa di san Michele arcangelo a Morciano di Romagna. Domenica 4 agosto alle ore 20.30 a Morciano si svolgerà il rosario. Domenica 11 agosto alle 20.30 ci sarà invece la messa di settima.





Il figlio Matteo condivide nel momento di massimo dolore: «Vi ringrazio a nome di tutta la famiglia. Secondo ha sempre creduto nell'associazionismo perché ha sempre creduto con fiducia nei rapporti umani, nell'impegno e nella professionalità delle persone. È sempre stato orgoglioso di poter essere al servizio di Cna e ha sempre lodato il ruolo di ciascun collaboratore. Grazie per aver sottolineato una delle sue più belle caratteristiche: la sensibilità. Buon proseguimento e buon lavoro a tutti, con la speranza che il suo esempio sia tenuto vivo in voi».