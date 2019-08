Tennis, Veronica Tosi nei quarti del trofeo '3Bis Lady' al Ct Cicconetti

Sport

Rimini

12:10 - 04 Agosto 2019

Veronica Tosi.



Battute finali per il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “3Bis Lady”. In grande evidenza sui campi di casa Veronica Tosi che conquista i quarti ai danni di Alice Franca, bene anche Martina Nadalini e l’imolese Diletta Caprara. Ottavi: Veronica Tosi (3.5)-Alice Franca (3.4) 6-3, 6-0, Martina Nadalini (4.1)-Sara Sirena (3.3) 6-2, 3-6, 6-3, Diletta Caprara (3.3)-Cinzia Patrucco (3.5) 6-4, 6-4.

Intanto è partito il 4° trofeo “Gelaterie 3Bis” maschile di 4°, sempre al Ct Cicconetti. 1° turno: Simone Sensoli (Nc)- Tommaso Vincenzi (4.6) 6-2, 7-6, Leonardo Montinari (4.6)-Gianluca Paolo Drudi (4.6) 6-1, 6-3, Gianluca Baraghini (Nc)-Marco Brighi (4.6) 6-2, 6-1, Simone Giorgini (Nc)-Nicolò Giovanardi (Nc) 6-3, 6-2, Matteo Tabarroni (Nc)-Amedeo Venturini (Nc) 6-3, 6-0, Umberto Manfroni (4.4)-Francesco Ferretti (Nc) 6-2, 7-6, Gianmarco Gianni (Nc)-Giacomo Francini (Nc) 6-3, 6-2, Giacomo Baffoni (4.4)-Cosimo De Tomasi (4.4) 4-6, 6-0, 10-8, Francesco Salucci (Nc)-Jacopo Muccioli (Nc) 6-1, 6-1, Rinaldo Moroni (Nc)-Brando Mariani (Nc) 6-3, 6-2, Fabio Acciarri (4.3)-Carlo Alberto Brunelli (4.3) 6-2, 4-1 e ritiro, Francesco Molari (Nc)-Massimiliano Chieppa (4.6) 6-0, 6-0, Andrea Tagliabracci (4.4)-Andrea Panni (4.4) 6-2, 5-7, 10-8, Federico Cimatti (Nc)-Simone Cicognani (4.4) 6-1, 6-3.

VISERBA E’ scattato il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16 del Tennis Viserba, prestigiosa tappa del circuito regionale. Vediamo tutti i risultati della prima giornata.

Under 14 maschile, 1° turno: Francesco Bordoni-Amedeo Venturini 6-0, 6-0, Leonardo Montinari-Pietro Maltoni 3-6, 6-4, 10-5, Pietro Molinari-Maxim Galan 6-0, 6-4.

Under 12 femminile, 1° turno: Elisabetta Terenzi-Claudia Maltoni 6-1, 3-6, 10-6, Michelle Gabellini-Ester Biserni 6-1, 6-4. Under 16 maschile, 1° turno: Dario Balducci-Riccardo Fascia 6-2, 6-1, Tommaso Cirillo-Lorenzo Ronchi 6-4, 7-6.

Under 14 femminile, 1° turno: Matilde Osti-Leila Ait Kaid Rahi 6-4, 2-1 e ritiro. Under 12 maschile, 1° turno: Tommaso Alberti-Claudio Aurelio Racchella 7-6, 6-4, Alessandro Cortesi-Francesco Pazzaglini 6-3, 6-3, Nicolò Gerbino-Riccardo Muratori 6-3, 4-6, 10-6.