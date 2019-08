Sport

Il Rimini F. C. comunica il trasferimento a titolo definitivo alla U. S. Pistoiese del calciatore Giorgio Viti, esterno classe '99. La società ringrazia il giocatore per la grande professionalità dimostrata nei suoi due anni di permanenza in biancorosso e l'augurio per le migliori fortune personali e professionali. Richieste dal Cattolica SM per il difensore Andrea Brighi.