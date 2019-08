In vacanza a Rimini, ma ricercati in campo internazionale: in manetta coniugi peruviani

Cronaca

Rimini

| 11:52 - 04 Agosto 2019

Erano ricercati dall’Interpol, sono finiti in manette grazie a un controllo della Polizia di Stato di Rimini sabato, in via Ortigara, nell’area di sosta camper sulla Darsena. E proprio in un camper che era in vacanza la coppia di peruviani indagati nel paese di origine per furto aggravato e per questo reato ricercati.

I due coniugi sono stati condotti in Questura per il fotosegnalamento, il riscontro con la banca dati delle impronte digitali e la validità della nota inserita in Interpol. Accertata la loro identità si è provveduto a contattare la Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che ha dato conferma della validità della segnalazione a carico dei due stranieri. Pertanto sono stati trasportati in carcere a Rimini in attesa delle disposizioni del Presidente della Corte d’Appello di Bologna che deciderà in merito alla richiesta dello Stato del Perù.