Torna SantarcanGelato, la festa del Gelato Artigianale per un week end golosissimo

| 10:51 - 04 Agosto 2019

Una gustosa coppetta a Santarcangelato.

Dopo una lunga assenza, quest'estate, e più precisamente venerdì 23 e sabato 24 agosto, torna SantarcanGelato, la festa del Gelato Artigianale.

Un ritorno graditissimo di quella che è stata una delle feste più apprezzate dell'Estati Vive santarcangiolesi degli anni passati.





Marco Adelfio di Città Viva, organizzatore della festa e proprietario di una delle gelaterie spiega le novità di questa edizione: "SantarcanGelato è tornato a furor di popolo, in molti infatti ci chiedevano di organizzare di nuovo questa festa e abbiamo deciso di far di tutto per riportarla ad animare l'estate di Santarcangelo, anche grazie all'aiuto di tutte le gelaterie partecipanti, dei soci Città Viva e degli sponsor e della ditta MoCa. Abbiamo confermato il modello vincente delle ultime edizioni: 8 postazioni gelato, per ogni postazione 2 gusti creati 'ad hoc' per questa manifestazione, 1 coppetta per ogni ticket, acquistabili a gruppi di 5 o 10 pressi i punti cassa agli ingressi del centro città." Prosegue Adelfio: "L'edizione che stiamo organizzando mette al centro i bambini e la sostenibilità: tutto il materiale d'uso è infatti completamente biodegradabile. Abbiamo voluto questa svolta "green" perché ci sembrava giusto lanciare un messaggio ecologista anche nei confronti dei tantissimi bambini che affolleranno le nostre piazze e le nostre vie, un segnale ottimista verso il futuro che quei bambini rappresentano."





Ma non è solo attraverso il gelato che questa manifestazione sarà apprezzata dai bambini: "I bambini – continua Adelfio - apprezzeranno molto anche gli spettacoli da strada di sabato 24 agosto e, per venerdì 23, proporremmo uno spazio con i giochi di una volta, per farli giocare e divertire insieme, accompagnati dal Mercatino dei bambini, dove poter vendere e comprare giocattoli usati. Un Mercatino che avrà anche un risvolto solidale, infatti, attraverso l'operazione 'Un Gioco è per Tutti', chiunque potrà acquistare un giocattolo al mercatino in piazza e donarlo, mettendolo in un apposito contenitore presso la Pro-Loco, ai bambini meno fortunati". Conclude Adelfio: "Inoltre, per i più grandi, abbiamo previsto un intrattenimento musicale lungo le strade del centro per rendere sempre più piacevole la passeggiata... gustando tanti gusti di gelato".