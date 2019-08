Inaugurata la ‘farfalla’ sulla rotonda per celebrare il passaggio dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia

Attualità

Valmarecchia

| 10:12 - 04 Agosto 2019

I sindaci presenti all'inaugurazione.

“Dopo 200 anni i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello, sono tornati alla casa comune in Romagna per volontà popolare, sulle ali di una farfalla”: e proprio la farfalla è il simbolo apposto a Rimini alla rotatoria della via Marecchiese a Verucchio in località Gualdo al bivio per San Marino (Torello km 69+980), accanto l’insegna che racconta la storia dello storico passaggio. L'associazione Terre dei Malatesta e dei Montefeltro, nata dal movimento referendario “Unavalmarecchia”, ha celebrato ricordando la ricorrenza sabato 3 agosto, alle 18, con una cerimonia: sono infatti passati 10 anni dall'entrata in vigore della legge che ha permesso il passaggio dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia dalle Marche all'Emilia Romagna.

L'associazione ha ottenuto dalla provincia di Rimini l'autorizzazione ad arredare l'isola centrale della rotatoria con il logo della farfalla simbolo di “Unavalmarecchia”. All' appuntamento erano presenti gli amministratori dei comuni coinvolti, uno dei firmatari della Legge Gianluca Pini, l'onorevole Tiziano Arlotti e tutti i cittadini interessati.

Intervista a Settimio Bernardi, portavoce del Comitato Unavalmarecchia