Il Presidente Mattarella arrivato a Rimini per 'Le Nozze di Figaro'

Attualità

Rimini

| 20:09 - 03 Agosto 2019

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Rimini dove, questa sera (sabato 3 agosto), assisterà al concerto diretto da Riccardo Muti in occasione dell'apertura della 70/a edizione della Sagra Musicale Malatestiana. Il volo del Quirinale è atterrato all'aeroporto 'Federico Fellini' con un leggero anticipo rispetto all'orario previsto. Il Capo dello Stato, accolto dal prefetto di Rimini, Alessandra Camporota, si fermerà in albergo per poi recarsi al Teatro 'Galli', nella cui sala risuoneranno le note mozartiane de 'Le Nozze di Figaro', nell'interpretazione dell'orchestra giovanile 'Luigi Cherubini' guidata dal podio dal Maestro Muti. Il Presidente della Repubblica sarebbe dovuto essere ospite al 'Galli', il 10 dicembre scorso, per assistere al 'Simon Boccanegra' di Giuseppe Verdi, diretto da Valery Gergiev. Visita annullata in segno di rispetto per le vittime della strage di Corinaldo.