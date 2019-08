Bellaria premia i super studenti della città: in 31 passano gli esami a pieni voti

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:39 - 03 Agosto 2019

Il Sindaco Filippo Giorgetti, in collaborazione con l'assessorato alla cultura e scuola, con collaborazione del Comitato Genitori di Bellaria Igea Marina, intende celebrare e premiare i giovani, maturandi e licenziati della città che agli esami, nel trascorso anno scolastico, hanno riportato il massimo dei voti.

"Questi bravissimi studenti, meritano un plauso dell'amministrazione, in quanto i loro risultati esemplari, sono un grande motivo d'orgoglio, in primis, per la loro famiglia ma anche per la comunità educante, il corpo docenti e amministrativo, e coloro che quotidianamente s'impegnano per migliorare la proposta educativa e formativa".

Verranno chiamati sette maturati aventi riportato 100/100 di cui un giovane con lode. e ventiquattro licenziati nell'I. Comprensivo Bellaria e I. Comprensivo Igea, tutti con voto 10/10 di cui ben sedici ragazzi con lode.

I giovani e ragazzi protagonisti, verranno premiati dal Sindaco nel corso della manifestazione canora pubblica a cura dell'associazione Quattro Quarti, direzione artistica Monia Angeli, che si terrà mercoledì 7 agosto alle ore 21,00 presso il Parco Culturale La Casa Rossa di Alfredo Panzini - Via Pisino 1 - Bellaria Cagnona. Il comune auspica una bella partecipazione della città come riconoscimento per le giovani leve della comunità.