Attualità

Rimini

| 15:19 - 03 Agosto 2019

La zona del canale ausa con i mucchi di terra.

Un lettore segnala alla nostra redazione la presenza di mucchi di terra nella zona del Canale Ausa a Rimini, recentemente pulito. Una situazione che in caso di maltempo, potrebbe far correre il rischio di un nuovo riempimento del canale per l'intasamento del fosso.

"E' più di un mese che hanno pulito l'Ausa ma le mucchie di terra sono ancora li. Cosa si aspetta ...." si chiede il lettore di Altarimini.