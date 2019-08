Rimini Calcio, anche sabato pomeriggio botteghini aperti al Romeo Neri: 17-19

Sport

Rimini

| 14:53 - 03 Agosto 2019

Lo stadio Romeo Neri presenterà un bel colpo d'occhio per il derby.

In considerazione del grande afflusso verificatosi sabato mattina ai botteghini del "Romeo Neri", e per venire dunque incontro alle esigenze dei tifosi biancorossi, il Rimini F. C. rende noto che la prevendita relativa al derby Rimini-Cesena in programma domenica proseguirà, in via straordinaria, anche nel pomeriggio alla biglietteria dello stadio Romeo Neri dalle ore 17 alle 19.

I tagliandi si potranno comunque acquistare anche nei seguenti punti vendita:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci, 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli, 22 – Santarcangelo (0541.623818)

La prevendita allo stadio proseguirà poi domattina, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 sino alle 18.45.

Per l'acquisto è necessario esibire un documento di identità comprovante la residenza, senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.