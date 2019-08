Sport

Cattolica

21:48 - 02 Agosto 2019

Trovato l'accordo da parte del Cattolica SM per il centrocampista classe '96 Riccardo Gaiola in arrivo dalla Vis Pesaro dopo l'esperienza al Santarcangelo (due stagioni con 16 presenze complessive). E' cresciuto nel'Inter8 (8 presenze), poi settore giovanile del Cesena 822 presenze), infine Prato in serie C (27 presenze). I boatos di mercato danno in arrivo anche il difensore del Rimini Calcio Andrea Brighi.