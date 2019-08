Calcio, ecco gli staff tecnici delle squadre della Perla Verde Riccione

Sport

Riccione

| 19:37 - 02 Agosto 2019

I campi del Centro sportivo Perla Verde.

Primi giorni d'agosto, ed ecco pronto in casa Perla Verde Calcio il nuovo organigramma per la stagione 2019/2020 che gestirà il settore giovanile che nella scorsa stagione ha regalato tante soddisfazioni alla società riccionese che ha come responsabile organizzativo Andrea Rosetti, segretario sportivo Roberto Fabbri e segretaria amministrativa e adetta al marketing Tamara Tinti. Ecco gli staff tecnici

Campionato Under 15: allenatore Roberto Avanzolini. Preparatore atletico: prof.Cristian Castellani. Preparatore dei portieri: Paolo Mensi.

Esordienti provinciali 2007/2008: allenatore Giuseppe Vinciguerra. Preparatore atletico: prof. Cristian Castellani; preparatore dei portieri: Paolo Mensi. Istruttore di tecnica: Roberto Avanzolini.

Pulcini 2009/2010: Gabriele Benedetti. Preparatore atletico prof. Cristian Castellani. Preparatore dei portieri: Paolo Mensi. Istruttore di tecnica: Roberto Avanzo lini.

Primi calci 2011/2012: allenatore Roberto Fabbri. Preparatore atletico prof. Cristian Castellani. Preparatore dei portieri: Paolo Mensi. Istruttore di tecnica: Roberto Avanzolini

Piccoli Amici 2013/2014: allenatore Nicola Giardi. Preparatore atletico prof. Cristian Castellani. Preparatore dei portieri: Paolo Mensi. Istruttore di tecnica: Roberto Avanzolini

SCATTA L’ATTIVITA’ L’inizio dell 'attività - tranne che per la Under 15 – è fissato dal 9 settembre all’11 settembre alle ore 17 presso il Centro sportivo Perla Verde di via Puglia numero 12 (quartiere fontanelle): per tutte le categorie sono previsti tre sedute di allenamento settimanali tranne per la categoria Piccoli Amici.

NUOVI ISCRITTI Per i nuovi iscritti per tutto il mese di settembre sono possibili prove gratuite chiamando all' infoline 338/7829511 o recandosi presso la segreteria del Centro Perla verde in orario ufficio dalle 16 alle 19.

PRIMA SQUADRA L’allenatore è Giuseppe Vinciguerra, direttore sportivo Andrea Napoli. La formazione sarà molto rinnovata. A breve sarà pronto il nuovo logo col nuovo inno della Perla Verde come promesso nell'evento del compleanno del club.