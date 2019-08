FOTO Violenta tempesta si abbatte sulla provincia di Rimini: rami spaccati, tetti divelti, cassonetti e moto a terra

Cronaca

Rimini

| 20:53 - 02 Agosto 2019

La perturbazione che si è allungata sulla costiera riminese.

*Notizia in aggiornamento

Una violenta tempesta di vento e pioggia si è abbattuta nel tardo pomeriggio di venerdì 2 agosto su Rimini e Riccione, provocando danni soprattutto alle cose. Le previsioni avevano annunciato l'arrivo della violenza perturbazione, ma il suo arrivo sulla riviera è stato improvviso e i suoi effetti importanti.



Attorno alle 19 alla pioggia si sono aggiunti i fulmini, tramutandosi in un vero e proprio temporale con abbondante caduta d'acqua. Sono soprattutto le piante ad aver causato danni e disagi: alberi caduti, rami spezzati e strade bloccate. La burrasca ha fatto anche volare per aria diversi cassonetti della raccolta differenziata e cadere alcune moto.



Il sito www.meteorimini.info segnala raffiche di vento fino a 111 km/h a Gabicce, 101 km/h a Riccione, 96,6 km/h a Rimini e 85,3 km/h a Brllaria.



Ecco le informazioni che abbiamo raccolto finora:



RICCIONE

Viale veneto altezza Zanni tre alberi sono stati sradicati, di cui uno invade una corsia stradale

Le folate di vento hanno raggiunto un'intensità e una potenza tali da aver divelto il tetto dello stadio del nuoto di via Monte Rosa

Un albero è crollato nel giardino di una casa in via Michelangelo vicino al lungomare

vicino al lungomare In zona Fontanelle ci segnalano la caduta di più alberi

ci segnalano la caduta di più alberi Albero caduto sul tetto di una casa via Francesco Baracca

Via Cagliari è rimasta per qualche istante senza luce

è rimasta per qualche istante senza luce Un albero è caduto a lato strada in via Veneto

In via Tripoli un grosso ramo si è abbattuto sulla strada colpendo un'automobile, una Ford Focus bianca in transito. Il conducente dell'auto è uscito illeso, ma la strada al momento non è transitabile

un grosso ramo si è abbattuto sulla strada colpendo un'automobile, una Ford Focus bianca in transito. Il conducente dell'auto è uscito illeso, ma la strada al momento non è transitabile C'è un albero caduto nella via che va dalla rotonda della statale in direzione Gross Le Befane

Le Befane Via della Grotta Rossa bloccata da un albero caduto altezza angolo Via del Gatto

bloccata da un albero caduto altezza angolo Via del Gatto Albero caduto anche in via Montescudo poco prima di via Maceri lato mare

Tra Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna ci segnalano la presenza di altre piante lungo le strade. Procedete con attenzione



Gli uomini dei Vigili del Fuoco sono stati allertanti e stanno operando per cercare di riportare la normalità. La Polizia locale è al lavoro per garantire le dovute deviazioni al traffico in attesa che le strade vengano liberate.