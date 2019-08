Torna per la sesta edizione la rassegna "I Denti Mancanti" a Santarcangelo di Romagna

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 18:59 - 02 Agosto 2019

Uno scatto de I Denti Mancanti 2018 (foto da Facebook).

Venerdì 16 e sabato 17 agosto torna la sesta edizione de “I Denti Mancanti”, un evento dedicato ad arte, spettacoli, concerti, esibizioni, installazioni con oltre 30 artisti che si alterneranno a Santarcangelo di Romagna, dalle ore 20.30 alle 24. I partecipanti potranno assistere a spettacoli di trasformazione, alterazione, rivolgimento, metamorfosi ma soprattutto novità. L’evento ha assunto nel tempo le caratteristiche di Festival delle Arti, dove da sempre sono presenti momenti artistici trasversali ai generi e alle tipologie, non solo spettacolo in senso stretto, ma anche discipline figurative come il fumetto, la calligrafia, la scultura e la fotografia entrano a far parte di una kermesse che per due giorni anima il borgo santarcangiolese con l’intento di stupire, emozionare e quest’anno anche far mutare il modo di vivere la performance artistica, in maniera sempre più universale, non stereotipata e fruibile a tutti.



La libera espressione artistica non lascia mai indifferenti, arriva, tocca, commuove, indispettisce, ma, a tutti e sempre, provoca una mutazione. Dopo quell’incontro/scontro, le emozioni non saranno né peggiori né migliori, ma sicuramente diverse. Saranno presenti anche banchetti e artigiani. Il programma completo alla pagina Facebook del festival.