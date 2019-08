A Miniera in festa a Perticara il concerto di Emiliano's band: il cantante Belloni festeggia 25 anni di carriera

Eventi

Perticara

| 16:31 - 02 Agosto 2019

Il cantante della Emiliano's Band, Luca Belloni.

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto l'associazione Minatori di Miniera di Novafeltria organizza "Miniera in festa" a Perticara, la tradizionale tre giorni di eventi dedicati al recupero della memoria storica e della cultura legata al giacimento di zolfo, chiuso nel 1964. Come di consueto saranno diversi i momenti di animazione musicale. Uno di essi coinvolgerà il perticarese Luca Belloni, cantante dell'orchestra Emiliano's Band, in concerto domenica 4 agosto alle 21. Belloni, 40 anni, festeggerà infatti 25 anni di carriera musicale: mezz'ora prima del concerto della sua orchestra si terrà infatti una piccola cerimonia di ringraziamento alle persone che lo hanno affiancato nella sua carriera musicale, a partire da Ermes Santolini, direttore della Banda di Perticara. Ci sarà spazio per tutti: i Corvi Neri, i Presa Ska, i Figli di G., Baiardi e Makarena; gruppi, orchestre e associazioni che hanno condiviso i passi di Luca nel mondo della musica emiliano-romagnola. Dal 1 settembre per lui inizierà una nuova avventura quale voce di una cover band di Rimini dei Nomadi, uno dei suo gruppi preferiti. E proprio lo scorso 17 aprile, ad Ancona, Belloni ha conquistato il secondo posto al concorso di solidarietà "Augusto Daolio".