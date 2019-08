Dai dj set all'opera, dal cinema d'autore alla musica all'alba: una marea di eventi questo week-end

Eventi

Rimini

| 16:23 - 02 Agosto 2019

Tutti gli eventi del week-end.

Un week end come tanti? Scordatevelo: a Rimini e provincia c’è sempre da stupirsi con la giusta musica, buon cibo e le location che dettano moda. Cosa fare? Vi diamo qualche spunto per trascorrere al meglio questo finesettimana.





SAGRE E ENOGASTRONOMIA





Tutto pronto per la “Sagra del Pomodoro”, che giunge quest’anno alla sua ventitreesima edizione e si svolgerà domenica 4 agosto, come sempre, in località Croce, nel Comune di Montescudo-Monte Colombo. Quella dei pomodori è infatti una coltivazione tradizionale sulle colline di Croce, dove il terreno e l’ambiente circostante sono perfetti per ottenere il meglio da queste piante, una peculiarità riconosciuta in passato anche importanti aziende industriali del settore agroalimentare. QUI tutte le info.





SHOPPING E MERCATINI





Il fine settimana a Santarcangelo riserva anche questa settimana un weekend con eventi per tutti i gusti e le età. Si comincia venerdì 2 agosto con l’ultimo appuntamento della shopping night, in versione speciale “Cine shopping” in occasione del Nòt Film Fest. Dalle ore 21 tanti negozi aperti per una serata da vivere nelle vie del centro tra aperitivi, cene, musica e l’omaggio all’attore santarcangiolese Paolo Carlini, con lo spettacolo “Voi ed io” della Filodrammatica Lele Marini alle ore 21,15 in via Matteotti.

Sabato 3 agosto dalle ore 18 in piazza Ganganelli torna il mercatino notturno di mezza estate, con circa 70 operatori di antiquariato, vintage, artigianato, collezionismo e opere dell’ingegno, per una piacevole passeggiata tra oggetti del passato e creazioni artigianali originali. QUI tutti gli appuntamenti.





MUSICA





Dirette da Riccardo Muti, applaudite da Sergio Mattarella: "Le nozze di Figaro", caposaldo e capolavoro della letteratura musicale orchestrale a livello mondiale, segnano l'apertura della 70esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana con due ospiti di assoluto prestigio. Al maestro muti il compito di dirigere l'orchestra giovanile Luigi Cherubini su una selezione di brani del capolavoro mozartiano. L'appuntamento è sabato 3 agosto alle 21 al teatro Galli. QUI tutte le info.





DEEJAY On Stage 2019 apre sabato 3 agosto con Irama, artista che ha consolidato l’anno di successi grazie alla sua partecipazione a Sanremo, in gara con La ragazza con il cuore di latta. Artista amatissimo dai fan – il suo tour sta registrando ovunque il tutto esaurito, porterà sicuramente tra gli altri sul palco di Riccione il suo singolo dell’estate Arrogante.





Sabato torna la musica del Rimini Beach Arena. Sulla spiaggia di Miramare, continua la stagione di concerti come contributo all’opera di rigenerazione urbana delle ex colonie romagnole. In cartellone l’ appuntamento con il gruppo formato da quattro artisti affermati come Tedua, rapper italiano, il cantante Anastasio, Alok, dj e produttore brasiliano e Burak Yeter, dj e produttore olandese (3 agosto) a cui segue Achille Lauro, rapper e cantante italiano inderground hip hop e Afrojack, disc jockey, produttore discografico e remixer olandese (10 agosto). Ore 21.00 Ingresso a pagamento www.riminibeacharena.it





Domenica 4 agosto alle ore 21, nella maestosa cornice della Fortezza di San Leo, protagonista dell'omonimo festival sarà il jazz con lo Ialsax Quartet, fondato nel 1991 da Gianni Oddi. QUI tutte le info.





È per domenica 4 agosto il secondo appuntamento con "Albe in controluce" con il concerto al sorgere del sole del Corpo Bandistico di Mondaino. Quaranta musicisti e il tenore Raffaele Balducci diretti dal maestro Marco Tasini interpreteranno "Mattinata" un suggestivo percorso musicale che va dal classico al pop, dalle colonne sonore di Ennio Morricone a Carlos Santana, dal Nessun Dorma di Puccini al tango di Astor Piazzolla, dal raffinato Jazz di Glenn Miller alla canzone italiana di Domenico Modugno. In collaborazione con Associazione Riccione Alba. QUI le info.





MANIFESTAZIONI





Nella stupenda cornice di Sant’Agata Feltria prende vita la rievocazione storico-medioevale dell’età di mezzo, con laboratori e giochi dedicati ai più piccoli e degustazioni gastronomiche del territorio. Fiabe, duelli e l’immancabile assalto al castello sono l’occasione giusta per rivivere vite e tradizioni del tempo che fu. La IV edizione di “Storie del Medioevo” parte alle ore 18 di sabato in piazza Garibaldi con il Corteo Medievale e Promessa. QUI tutte le info.





PARCHI





Venerdì 9 agosto a Italia in Miniatura torna lo spettacolare Pigiama Party sotto le stelle. L’evento più atteso e divertente dell’estate giunge alla 10° edizione e festeggia con un programma stellare: fiaba, spettacolo, scienza e comicità, per finire con una battaglia di cuscini sotto le stelle cadenti.





Chi avrà il coraggio di sfidare il Gigante Salato? Torna sabato 3 agosto, “Sfida Il Gigante Salato”. Dalle ore 17.00, il divertimento nell’aquapark nel mare di Rimini infatti è assicurato: ad aspettare gli ospiti di BoaBay sulla piattaforma di collegamento ai gonfiabili, un gigante in carne e ossa al quale sottrarre la cintura di campione. Impresa non semplice... è lui che presidia l’ingresso a BoaBay e chi riesce a gettarlo in mare conquisterà la sua cintura di campione.





CINEMA





Continua a Riccione la rassegna di cinema all’aperto curata da Giometti cinema “Cinema in Giardino”: venerdì 2 agosto con quello che è indubbiamente il fenomeno dell’anno, Bohemian Rhapsody. Nel fine settimana saranno sul grande schermo il delicato road movie Il viaggio di Yao (sabato 3 agosto) e Il traditore (domenica 4 agosto), la storia del pentito di mafia Tommaso Buscetta interpretata da un superlativo Pierfrancesco Favino. QUI tutte le info.





Il film Solo Cose Belle arriva a Cattolica: il 4 e 5 agosto, Salone Snaporaz, Piazza Mercato 15, ore 21.15 Con oltre 200 mila euro di incasso in sole cinque settimane di proiezione e 50.000 spettatori raggiunti, il film è riuscito a portare i temi dell'accoglienza e della diversità all'attenzione del grande pubblico. Il film è tuttora in programmazione e lo sarà fino a settembre, mese in cui è già pianificata un'intensa attività con le scuole. QUI l’intervista al regista Kristian Gianfreda.