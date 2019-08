Il sindaco Gnassi e l’assessore Frisoni incontrano i nuovi responsabili della Galvanina

Attualità

Rimini

| 16:12 - 02 Agosto 2019

L'incontro tra il sindaco Gnassi e i referenti della Galvanina.

Venerdì 2 agosto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l’assessore alla Tutela e Governo del Territorio, Roberta Frisoni hanno incontrato nella Residenza Municipale Massimo Ambrosini, amministratore delegato di ‘Galvanina’, storica azienda riminese, recente acquisita da Riverside Company, fondo di private equity.



Il sindaco, nella sua presentazione dei progetti strategici in corso a Rimini, ha messo in evidenza come questi ‘siano una evidente opportunità anche per gli investitori privati, in una sinergia tra pubblico e privato, fondata su innovazione e qualità”. Gnassi e l’assessore Frisoni hanno proseguito rimarcando il valore di un’azienda che da sempre ‘è un tutt’uno con questo territorio, contribuendo a creare benessere e occupazione. Una caratteristica e una vocazione che dovranno essere mantenute sia nel presente che nel futuro anche grazie all’approvazione del piano di sviluppo dell’azienda in consiglio comunale”.

I rappresentanti di Galvanina hanno confermato la loro piena volontà di fare squadra e collaborare con il territorio riminese