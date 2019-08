Domenica 4 agosto la ventitreesima Sagra del Pomodoro di Croce

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 13:59 - 02 Agosto 2019

Stand Sagra del Pomodoro.

Tutto pronto per la “Sagra del Pomodoro”, che giunge quest’anno alla sua ventitreesima edizione e si svolgerà domenica 4 agosto, come sempre, in località Croce, nel Comune di Montescudo-Monte Colombo. Quella dei pomodori è infatti una coltivazione tradizionale sulle colline di Croce, dove il terreno e l’ambiente circostante sono perfetti per ottenere il meglio da queste piante, una peculiarita riconosciuta in passato anche importanti aziende industriali del settore agroalimentare. Una produzione che prosegue ancora oggi e che rinnova il legame di questo territorio alla propria terra, che è il protagonista della Sagra insieme ovviamente al pomodoro, in tutte le sue gustose forme. Il Comitato locale che organizza la Festa Parrocchiale, con il patrocinio del Comune, infatti, ha costruito un’offerta molto variegata attorno a quello che è uno dei “re” dell’estate. A partire dal pomeriggio di domenica, infatti, si potranno trovare negli stand sia i pomodori appena raccolti sia le salse e conserve realizzate dai produttori locali, ma anche degustare alcune ricette della tradizione, come gli strozzapreti fatti rigorosamente a mano al sugo di pomodoro o di ragu di carne, oltre alle piadine con affettati e i mitici “gratinati” cucinati dalle azdore di Croce. Come nella migliore tradizione romagnola, tutta la giornata sarà accompagnata dalla musica: sul palco si esibirà infatti la Bucci Band, che farà ballare grandi e piccini fino a sera.