Dal 2 al 4 agosto un fine settimana ricco di eventi a Santarcangelo: ecco i programmi

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:19 - 02 Agosto 2019

Il fine settimana a Santarcangelo riserva anche questa settimana un weekend con eventi per tutti i gusti e le età. Si comincia questa sera (venerdì 2 agosto) con l’ultimo appuntamento della shopping night, in versione speciale “Cine shopping” in occasione del Nòt Film Fest. Dalle ore 21 tanti negozi aperti per una serata da vivere nelle vie del centro tra aperitivi, cene, musica e l’omaggio all’attore santarcangiolese Paolo Carlini, con lo spettacolo “Voi ed io” della Filodrammatica Lele Marini alle ore 21,15 in via Matteotti.



Domani (sabato 3 agosto) un doppio appuntamento: dalle ore 18 in piazza Ganganelli torna il mercatino notturno di mezza estate, con circa 70 operatori di antiquariato, vintage, artigianato, collezionismo e opere dell’ingegno, per una piacevole passeggiata tra oggetti del passato e creazioni artigianali originali.



Nel giardino del Museo etnografico prosegue invece “Met in Favola”, la rassegna di teatro sotto le stelle con i migliori spettacoli della Compagnia Fratelli di Taglia per i più piccoli. Dalle ore 21,30 va in scena “I viaggi di Sindbad il marinaio”, che in caso di maltempo si sposterà al teatro Lavatoio: il biglietto è di 6 euro per i minori di 14 anni e di 8 euro per gli adulti (info e prenotazioni: 329/9461660).



I musei comunali sono protagonisti anche dell’ultima iniziativa della settimana: domenica 4 agosto al Musas si rinnova infatti l’appuntamento con il bookcrossing, scambio di libri in libertà in programma dalle 16 alle 20. Porta un libro, ne prendi un altro e vivi il museo!