Sport

Rimini

| 12:52 - 02 Agosto 2019

A Viserba da domani due settimane di grande tennis.

Si aprono sabato due settimane di ottimo tennis al Tennis Viserba che propone in rapida sequenza altrettanti appuntamenti di livello nazionale. Si parte domani con il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16 del Tennis Viserba, importante tappa del circuito regionale. Sono ben 149 gli iscritti negli otto tabelloni in programma, in campo tutti i talenti della scuola agonistica locale e di alcuni dei più prestigiosi Club di Emilia-Romagna e Regioni limitrofe. Un rassegna che sicuramente metterà in mostra il meglio dei settori agonisti dei Club locali. Si prosegue poi sabato prossimo con l’avvio del torneo nazionale Open femminile dotato di 1.000 euro di montepremi.