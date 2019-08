Bidoni sul parcheggio pubblico, la segnalazione da Bellariva

Attualità

Rimini

| 12:45 - 02 Agosto 2019

Bidoni su parcheggio pubblico, auto davanti al cabinotto dell'Enel e altra auto su stalli per moto.

Ci sono situazioni, come quella segnalata dal nostro lettore, che creano disagi ai residenti. "Un parcheggio pubblico vicino ad un hotel occupato dai bidoni della differenziata vicino via Rimembranze" è quanto racconta un nostro lettore riminese. "In questo modo viene a mancare un prezioso stallo. Durante l'estate ogni posto auto è importante". Inoltre dice, che spesso si trovano macchine parcheggiate anche sugli stalli riservati alle moto. "In un'altra occasione c'era un'auto di un turista ferma davanti al cabinotto dell'Enel, rendendo difficoltoso raggiungerlo in caso di bisogno. Ho chiamato la Polizia Municipale ma non sono mai venuti. E' una situazione difficile per i residenti della zona e per chi vorrebbe raggiungere Bellariva con l'auto (magari non potendo in altro modo) e poi non riesce a fermarsi per mancanza di parcheggi" conclude il nostro lettore.