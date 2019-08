Romagnoli Dop nuovo episodio, Paolo Cevoli sale sulle due ruote

Attualità

Rimini

| 11:58 - 02 Agosto 2019

Paolo Cevoli e Davide Cassani.

Dalle uscite domenicali in bici alle competizioni sportive e ai grandi professionisti dei motori. Il sentimento che lega il romagnolo ai mezzi a due ruote è qualcosa di assolutamente innato, che si tratti di un mezzo a pedali o a motore. Un rapporto antico che si tramanda di generazione in generazione e che ha dato vita anche a grandi campioni che si sono affermati, ieri come oggi, nel mondo agonistico: da Ercole Baldini, Arnaldo Pambianco e Marco Pantani ad Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli e il romagnolo d’adozione Valentino Rossi, passando per Loris Reggiani e Marco Melandri.

È proprio alla profonda passione per le due ruote che Paolo Cevoli dedicata l’11ª puntata di “ROMAGNOLI DOP”, la web serie del comico romagnolo che sta spopolando sul web.

«In Romagna il principale mezzo di trasporto è la bicicletta, il romagnolo ha un bisogno innato di sfogare la sua energia e lo fa sia sulle bici che sui motori – spiega Paolo Cevoli – I meccanici romagnoli sono tra i migliori del mondo. Nei paddock, la lingua più parlata dopo l’inglese è il romagnolo».

Il giornalista sportivo Paolo Beltramo, il CT della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani, il commentatore sportivo Guido Meda, l’ex pilota e commentatore sportivo Mauro Sanchini e l’ex motociclista Kevin Schwanz commentano, insieme a Paolo Cevoli, i loro successi sul campo e l’importanza dello sport a due ruote nella vita dei romagnoli. Ospiti di questo appuntamento sono stati anche i comici Gianni Fantoni e Giuseppe Giacobazzi, che hanno offerto il loro punto di vista sulla tematica con l’ironia che sempre li contraddistingue.

Il video dell’11ª puntata “Bici Motori” è disponibile qui

“Romagnoli DOP” va in onda ogni giovedì alle ore 21.00 sui canali social di Paolo Cevoli. La web serie è composta da 13 puntate con interviste a personaggi più o meno noti, ma anche a comuni turisti. Duecento tra imprenditori, operatori culturali, artisti, cuochi, scrittori, romagnoli veraci e vacanzieri hanno prestato testimonianza al fine di raccogliere le qualità chiave che definiscono il carattere del romagnolo. Tra i volti noti: Rudy Zerbi, Giuseppe Giacobazzi, Gianni Morandi, Gianni Fantoni, Kevin Schwantz, Roberto Mercadini, Davide Cassani, Guido Meda, Andrea Mingardi, Aldo Drudi, Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi, Paolo Beltramo, Giudo Meda, Mauro Sanchini e tanti altri. Le altre puntate in programma sono “Birro” e “Divertirsi”.

“Romagnoli DOP” è stato scritto da Federico Andreotti e Paolo Cevoli e realizzato da Clan Studio con la direzione di Empresa Creativa. Un’idea di Paolo Cevoli e Aldo Drudi. Un format realizzato insieme alla Regione Emilia Romagna e a Visit Romagna con lo scopo di tutelare e valorizzare il vero romagnolo da Denominazione di Origine Protetta.