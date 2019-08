Secchiano, cinema all'aperto con "La principessa e il ranocchio"

Eventi

Novafeltria

| 11:11 - 02 Agosto 2019

Palazzo Cappelli Secchiano.

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, prosegue il suo tour nell’estate 2019 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Sabato 3 agosto tappa la Vela si ferma a Secchiano (Novafeltria) nel Giardino di Palazzo Cappelli per la proiezione di un classico animato Disney per tutta la famiglia, La principessa e il ranocchio di John Musker e Ron Clements: compie dieci anni questa deliziosa e travolgente rivisitazione di una fiaba classica in chiave jazz con ambientazione a New Orleans, firmata dalla veterana coppia di registi animatori, già autori de “La sirenetta” e “Aladdin”. Tiana è bravissima ai fornelli e sogna di aprire un ristorante tutto suo, ma deve fare i conti con un malvagio senza scrupoli, un principe trasformato in ranocchio e un bacio che trasforma la stessa Tiana in una ranocchia…