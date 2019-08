Rimini, ladro prende a morsi una ragazza che lo blocca. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 07:38 - 02 Agosto 2019

Un arresto della Polizia, foto di repertorio.

Vede un uomo che rovista nella sua auto parcheggiata, lo blocca portandogli via lo zaino e lui le morde la mano. I fatti sono accaduti giovedì mattina in via Rosmini Serbanti a Rimini. Una donna 30enne aveva lasciato l'auto in sosta per una commissione e il ladro 32enne ne aveva approfittato per tentare di rubare qualcosa dall'abitacolo. La donna era intervenuta fermandolo e chiamando contemporaneamente la Polizia. Il 32enne aveva tentato così di scappare ma la 30enne gli aveva prontamente preso lo zaino scappando in un negozio. L'uomo aveva cercato in tutti i modi di recuperare la sua borsa arrivando anche a mordere la 30enne prima di scappare. Nello zaino i documenti del 32enne, in cura al Sert e già ai domiciliari dai quali poteva allontarsi solo per lavorare. La Polizia ha iniziato le indagini per rintracciare l'uomo quando lui stesso si è presentato in Questura per denunciare il furto dello zaino. E' stato arrestato per rapina impropria e lesioni.