'Ho comprato la droga da lui': camionista nei guai, In casa sua 55 grammi di cocaina

Cronaca

Cattolica

| 20:54 - 01 Agosto 2019

Bustina con cocaina (foto di repertorio).

Arrestato dai Carabinieri di Cattolica nel tardo pomeriggio di giovedì 1 agosto, un quarantenne albanese deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini dei Militari, nell'ambito di attività di contrasto allo spaccio, sono state indirizzate dalla testimonianza fornita da un uomo, che ha riferito di aver acquistato droga dal quarantenne, in Italia da una decina di anni, di professione camionista. Durante la perquisizione, avvenuta in presenza della moglie (il marito è arrivato successivamente), i Carabinieri hanno rinvenuto 55 grammi di cocaina. Venerdì 2 agosto l'arrestato, difeso dall'avvocato Christian Guidi, sarà sottoposto a processo per direttissima: rischia anche l'espulsione dell'Italia. Pare che le condizioni economiche della sua famiglia non fossero buone, forse il motivo che lo ha spinto a spacciare.