Estate da incorniciare per la pro loco di Novafeltria: un successo di pubblico e partecipazione anche cittadina

Novafeltria

| 19:02 - 01 Agosto 2019

È tempo di bilanci e ringraziamenti da parte del direttivo della pro loco di Novafeltria e il suo presidente Italo Fabbri per gli eventi realizzati sino ad oggi. C’è grande soddisfazione per il vasto pubblico che è stato sempre presente e gratitudine da parte della stessa pro loco nei confronti di chi ha collaborato e contribuito alla realizzazione delle serate patrocinate dal comune.



La stagione si è aperta a giugno con la sagra del Cascione, due giorni di festa con buon cibo e musica; si è proseguito con Al roti te fiomm, un’ape-raduno organizzato con Roberta Pastorelli che ha visto coinvolti tanti giovani del posto e i loro mezzi a 2 e 3 ruote.



A Poggio Berni e Gabicce mare i ragazzi del gruppo Anima Libera hanno riempito i teatri con il loro spettacolare tributo a Lucio Battisti e a Novafeltria come da tradizione sono tornate in piazza le streghe dei 100 catini, festa arrivata alla sua 33esima edizione come sempre magistralmente orchestrata da Ginetta Grandi.



Con il mese di luglio alle spalle si archiviano ufficialmente anche i tre giovedì dedicati a sport e benessere, salute e sicurezza ed arte e creatività. Il primo dei tre eventi ha visto scendere in piazza le associazioni sportive del territorio che si sono esibite con le loro specialità per le vie del centro storico raccogliendo una grande percentuale di pubblico. Secondo giovedì dedicato ai due temi sociali per eccellenza: salute e sicurezza, organizzato in collaborazione con Croce Verde Novafeltria ha visto coinvolte le forze dell'ordine, gli enti e le associazioni del territorio che si occupano di salute e sicurezza. Infine ultimo appuntamento arte e creatività, un menu ricchissimo proposto questa volta in due serate. Ideata da Paola Dore la serata, suggellata dalla presenza dello stilista Angelo Cruciani, ha proposto momenti di pura arte.



Il presidente proloco Italo Fabbri ha a più riprese ringraziato tutti gli intervenuti alle varie serate, per aver dato lustro e risalto alla comunità di Novafeltria: «La passione e la dedizione messa in campo nelle varie dimostrazioni e presentazioni sono espressione di quanto sia variegata e culturalmente eterogenea la popolazione del nostro piccolo paese. Valori da coltivare e proporre per le generazioni future. In ultimo, ma non per importanza, un caloroso ringraziamento a tutti gli associati e ai volontari che, con i loro impagabili sforzi e infinita disponibilità, hanno reso possibile il programma eventi del mese di luglio». Prossimo appuntamento sabato 10 agosto per una nuova edizione del Lunada Party.