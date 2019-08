Rimini, otto anni senza Ricky: lo ricordano con lo spettacolo dei poliziotti

Attualità

Rimini

| 19:00 - 01 Agosto 2019

Il gruppo degli Europe.

Incredibile serata lunedì sera presso il Campo di Don Pippo. L’ormai noto gruppo Ricky's Friends, gli amici di Riccardo Puletto, il poliziotto della Questura di Rimini scomparso prematuramente, ha organizzato la 9° edizione del Memorial a lui dedicato. Come sempre al termine della cena esibizione dei poliziotti nelle vesti dei più disparati artisti di “fama mondiale”. E il livello dello spettacolo sale di anno in anno, ma la cosa che veramente unisce e fa di questa serata un momento particolare, è il ritrovarsi nel ricordo di Ricky esaltando il valore dell’amicizia. Purtroppo, essendo la serata il rinvio di quella prevista lo scorso sabato e rinviata per la pioggia, il folto gruppo di amici venuti appositamente da Roma, non era più presente in Riviera e, per partecipare comunque allo spettacolo, ha prodotto un bellissimo divertente video registrato e proiettato nella serata. Speciale Guest Mirco & Sandra con il fantastico Team delle Sirene danzanti, premiati con una pergamena per essere ormai parte integrante del Memorial. Grande partecipazione di pubblico con raccolta fondi che ha permesso e permetterà di aiutare alcune associazioni di volontariato locali, tra le quali si segnala le Suore di Monte Tauro, l’adozione a distanza di Ayane, una bambina Etiope che grazie a questi soldi prosegue con profitto gli studi, di acquistare una Tv per la sala dell’oratorio “Casa Paola” di Don Tarcisio, dedicata alle famiglie dei bambini ricoverati presso il Reparto infantile del locale Ospedale, di fare una donazione a “Mitocom” per la ricerca per la cura delle malattie mitocondriali, nonchè di due borse di studio per Andrea e Filippo Puletto. Per la cronaca ha vinto la “sentita” competizione, condotta in maniera impeccabile da un inedito Leo Andrea Bocelli, il gruppo degli Europe premiati dalla compagna Monica. Un grazie da parte degli organizzatori al Dj Stefano Caminiti, che come sempre è uno dei pezzi forti dello staff organizzativo insieme al tecnico del suono Maurizio Morganti e al “mitico” Nando e allo Staff del Campo di Don Pippo. Grande sorpresa finale del Presidente della Cooperativa Sociale Insieme, Sig.ra Anna Maria Annibali la quale, in segno di riconoscimento per la grande attività svolta, ha voluto omaggiare i Ricky's Frieds di una splendida icona dipinta a mano, raffigurante San Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato.