Eventi

Rimini

| 17:58 - 01 Agosto 2019

La mostra Storie di Colonie.

Ricordi rimessi in circolo. La mostra “Storie di Colonie” inaugurata ieri alla Bolognese di Miramare ha proprio questo obiettivo: ripercorrere attraverso 16 pannelli le testimonianze, le fotografie e i documenti che raccontano la storia dello stabile coloniale, un vero e proprio racconto delle storie legate alle estati in cui la Colonia fu in uso, un piccolo archivio della memoria esposto nel luogo dove sono avvenuti. Con l’inaugurazione è stato presentato il progetto vincitore del Bando “Per chi crea, Siae Mibact Corto di Colonie” il progetto del Liceo Giulio Cesare Manara Valgimigli, cortometraggio sulla vita nelle colonie riminesi dagli anni Trenta del Novecento.



L’inaugurazione è stata anche l’occasione per proiettare il documentario omonimo. “Storie di Colonie” rimarrà aperta fino al 30 settembre e sarà visitabile su prenotazione al 3351386454 o durante gli eventi in programma #Riutilizzasi Colonia Bolognese.