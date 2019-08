Novafeltria: un centinaio di posti di lavoro con apertura del nuovo polo della Indel B

Attualità

| 06:42 - 04 Agosto 2019

Il nuovo polo in costruzione a Secchiano di Novafeltria.

Con il montaggio delle insegne esterne continuano i lavori di costruzione del nuovo polo produttivo della Indel B a Secchiano di Novafeltria. Raggiunto telefonicamente l'amministratore Luca Bora ci ha preventivato la effettiva operatività dello stabilimento entro l' inizio della prossima estate, anche se il polo è stato pensato oltre che esigenze attuali, anche per una futura crescita commerciale, ragion per cui non sarà immediatamente utilizzato appieno. Vi verranno prodotti principalmente piccoli frigoriferi per veicoli commerciali ma non sono escluse altre commesse sempre nel campo dei refrigeratori.

L’ampliamento del polo produttivo della Indel B consentirà all' azienda l' assunzione di nuovo personale, si presume circa un centinaio di operai nei prossimo due o tre anni. Inoltre, se le condizioni di mercato lo consentirannoo la Indel B spera di trovare nelle ditte del luogo i propri fornitori per le nuove commesse che verranno realizzate a Secchiano allargando così l'indotto in tutta la zona. In un periodo in cui la crisi ancora fa sentire i suoi effetti sul mondo del lavoro e della produzione industriale questo nuovo stabilimento diventa dunque un' opportunità di sviluppo e di crescita per la Valmarecchia.