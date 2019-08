Apre Strampalato Park: dal 7 Agosto nuovo locale street food al Borgo San Giuliano

Attualità

Rimini

| 15:43 - 01 Agosto 2019

Strampalato Park è il nuovo locale che tra pochi giorni inizierà ad animare, con i suoi colori, sapori e luci, il Borgo San Giuliano.



La nascita del secondo punto vendita in una delle zone più caratteristiche della città di Rimini, è la realizzazione di un grande sogno per Yuri Guidi e Clarissa Sorci, che hanno aperto il primo Strampalato in via Destra del Porto nel 2014, e che per il programma di espansione hanno al loro fianco Pietro Parmeggiani, manager e amico di lunga data.



Un sogno e una grande sfida: “Avevamo una nuova idea di food e per realizzarla ci siamo trovati a competere contro importanti colossi di catene della ristorazione, ma non ci siamo fatti intimorire. Terremo alta la bandiera del cibo della tradizione, con un tocco di innovazione che di certo non guasta!”



Dove precedentemente sorgeva il ristorante Da Marco, sta per aprire la seconda sede di Strampalato a Rimini che si chiamerà appunto Strampalato Park e rappresenterà una nuova idea di ristorante: un’innovativa concezione del vivere l’esperienza di food che gli ospiti potranno trascorrere nella cornice del Borgo San Giuliano.



“Il gusto si fa sorriso”: questo il claim scelto per evocare l’idea di ciò che sta per nascere. Un park di emozioni che coinvolgerà tutti i sensi: non solo il gusto legato alla buona tavola. Strampalato Park sarà un locale totalmente basato sulla voglia di “far star bene e di condivisione”. E’ evidente infatti il richiamo a luoghi ludici come il luna park, la spiaggia, il vicino Parco Marecchia e il ricordo di esperienze vissute in questi luoghi spensierati. Quelle sensazioni di benessere, quel sapore di divertimento e di spensieratezza, saranno al centro dell’atmosfera e delle esperienze che gli ospiti potranno vivere a 360 gradi.



“Strampalato Park, è il frutto di uno studio importante. Abbiamo ricercato gli elementi più significativi che per noi rappresentassero il sogno felliniano, come il transatlantico Rex, lo storico Kursaal, il vecchio calcinculo degli anni ’20 sul mare riminese. Abbiamo voluto porre particolare attenzione alla cultura e allo spirito artistico, elementi cardine che hanno reso il nostro territorio famoso in tutto il mondo. Abbiamo fatto nostri questi elementi e li abbiamo miscelati con la spettacolarità americana di Coney Island”.



Un locale a tutti gli effetti Strampalato. Così come il menù tutto da

scoprire: dalla pizza dallo speciale impasto con farine di grani romagnoli, agli hamburger già famosi in tutta Rimini per la loro qualità indiscussa, passando dai primi, fritti, piadine e uno sguardo a ricette più esotiche come i pokè e i ceviche. Tutto è stato ricercato e studiato nel minimo dettaglio avvalendosi del supporto dello Chef Claudio Di Bernardo e del Pastry Chef Tomas Morazzini che per Strampalato hanno ideato piatti unici. Non mancheranno importanti selezioni di birre alla spina, cocktail speciali e gustose merende pomeridiane. Piatti della tradizione conditi con quel pizzico di stravaganza tipica del mood Strampalato.



Strampalato Park vuol diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutti. Per questo motivo sarà aperto dalle 12 alle 24: dal pranzo, alla merenda, fino alla pausa studio e all’aperitivo, per arrivare alla cena…e allo spuntino di mezzanotte!



“C’è un elemento fondamentale che caratterizza il sorgere di una novità di questo calibro a Rimini ed è certamente il lavoro di squadra: le idee e la voglia di creare una vera esperienza del gusto non avrebbero avuto seguito se dietro a questo importante progetto non ci fosse stato un grande team di professionisti e una squadra davvero strampalata. Siamo certi che ciò che avrete modo di vivere dal 7 agosto nello scenario del Ponte di Tiberio sarà qualcosa che vi strapperà un sorriso in un incontro speciale con il gusto”