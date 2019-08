Lavori nuove fogne: stop alle auto in via 20 Settembre. Riapre alla viabilità Largo Unità d’Italia

Attualità

| 14:49 - 01 Agosto 2019

Lavori per la posa del collettore fognario, foto di repertorio.

Sono in fase conclusiva i lavori per la posa del collettore fognario della dorsale Sud del piano di salvaguardia della balneazione in Largo Unità d’Italia che hanno richiesto la chiusura della bretella che collega via Circonvallazione meridionale ai Bastioni orientali a Rimini.

Con la fine dei lavori su quest’area e la riapertura al traffico della bretella di collegamento sarà possibile proseguire con l’intervento di scavo e la posa della condotta su via 20 Settembre. Ciò comporterà la chiusura della via all’altezza dell’intervento fino alla fine dei lavori, prevista nelle prime settimane di settembre e prima dell’inizio delle attività scolastiche.

La strada sarà mantenuta percorribile per i pedoni in corrispondenza del cantiere.

Come si ricorderà l’intervento di Hera riguarda la condotta di sollevamento 3B e 2B della Dorsale Sud 3 che da via Roma arriva al depuratore Marecchiese.