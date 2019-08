Riccione: parcheggia nel viale e l'auto prende fuoco, intervento dei vigili del fuoco

Cronaca

Riccione

| 14:31 - 01 Agosto 2019

Autovettura in fiamme, foto di repertorio.

Paura giovedì poco dopo le ore 13 in viale Nullo, a monte della ferrovia vicino al centro di Riccione. Una Fiat Panda appena parcheggiata dal proprietario, ha preso improvvisamente fuoco. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo ed evitato che le fiamme potessero estendersi ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze o ai balconi delle abitazioni che si affacciano su via Nullo. Accertamenti in corso da parte dei pompieri sulle cause dell'incendio. Sul posto, anche gli agenti della polizia locale.