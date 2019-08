Rimini, offre droga ai Carabinieri in borghese: pusher arrestato al Parco Marecchia

Cronaca

Rimini

| 13:15 - 01 Agosto 2019

Nel corso del tardo pomeriggio di ieri mercoledì 31 luglio, i Carabinieri della Stazione Rimini Porto, guidati dal Maresciallo Marco Manconi, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente un 37enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. In particolare, i militari, impegnati in mirato servizio in abiti civili nei pressi dell’ingresso del parco Marecchia, all’altezza del ponte di Tiberio, venivano avvicinati dall’uomo il quale, dopo essersi guardato intorno, mostrava loro un involucro contenente marijuana chiedendo 25 euro per cedergliela. Stante la flagranza del reato i militari, dopo essersi qualificati come Carabinieri, bloccavano l’uomo sequestrando 8 dosi di marijuana per un peso complessivo di 5 grammi. Condotto in caserma, l'uomo, espletate le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida svoltasi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo previsto per i primi del mese di Novembre.