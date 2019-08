Sant’Agata Feltria, sabato 3 agosto la rievocazione storico medievale

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 12:23 - 01 Agosto 2019

Assalto a Rocca Fregoso.

Nella stupenda cornice di Sant’Agata Feltria prende vita la rievocazione storico-medioevale dell’età di mezzo, con laboratori e giochi dedicati ai più piccoli e degustazioni gastronomiche del territorio. Fiabe, duelli e l’immancabile assalto al castello sono l’occasione giusta per rivivere vite e tradizioni del tempo che fu.



PROGRAMMA La IV edizione di “Storie del Medioevo” parte alle ore 18 in piazza Garibaldi con il Corteo Medievale e Promessa. Alle 18.30 gli Arcieri Santagatesi si sfideranno in piazza Mercato. Alle 19 è tempo di musica, e musica medievale con i Trovadores de Romagna in Piazza Fabri. Alle 19.15 Spettacolo in piazza Garibaldi La Scacchiera del gruppo medievale La Corte di Giovedia. C’è spazio anche per i laboratori. Alle 19,45 il Museo delle Arti Rurali di San Girolamo ne offre uno in piazza Garibaldi, accompagnato dalla musica medievale de i Trovadores de Romagna. Alle 20.15 spettacolo dei Clerici Vagantes in Piazza Fabri. Alle 20.45 esibizione degli Sbandieratori di Subbiano in piazza Garibaldi. Alle 21.15 spettacolo Il Bacio della Principessa, del gruppo medievale La Corte di Giovedia. Alle 21.30 tocca ancora agli Sbandieratori di Subbiano che si esibiranno questa volta in Piazza Fabri. Alle 21.45 spettacolo dei Clerici Vagantes in Piazza Garibaldi. Alle 22.15 Sbandieratori di Subbiano che si esibiranno in Piazza Mercato. Alle 22.45 “Toi Ahi”, suggestivo spettacolo di fuoco in Piazza Garibaldi. Gran finale alle 23.30 con “Assalto al Castello”, spettacolo di Corte di Giovedia presso Rocca Fregoso con spade infuocate e liberazione della principessa. Al termine sarà possibile per i visitatori scattare fotografie con i cavalieri presso la corte di Rocca Fregoso.



Per tutta la serata saranno presenti nel borgo numerosi banchi delle arti e dei mestieri, oltre a banchi didattici, pitture, alchimia, arceria, strategia e altri ancora. In Piazza Mercato è allestita una Scuola di Scherma per bambini. Adulti e bambini potranno cimentarsi nel Tiro con l’arco in piazza Mercato, grazie agli Arcieri Santagatesi.

Suggestivo e divertente il Lancio della scure (per adulti), che potrà essere effettuato in piazza Mercato. Piazza Mercato sarà anche sede di giochi medievali per tutti, e del labirinto per i più piccoli.