Riccione nuovo lungomare nord come cambierà: gigantografie sulla passeggiata per cittadini e turisti

Attualità

Riccione

| 11:55 - 01 Agosto 2019

Gigantografie sul lungomare di Riccione nord.

Da giorni sono visibili lungo la passeggiata Goethe- Shakespeare delle gigantografie di riproduzione della nuova passeggiata pedonale prevista da piazzale Azzarita al Marano. Posizionate in più punti della attuale passeggiata, le riproduzioni consentono ai turisti di vedere da vicino la trasformazione che investirà il lungomare in quest’area turistica di Riccione nord.

Un vero e proprio progetto di riqualificazione del nuovo lungomare realizzato e pronto a partire dalla prossima stagione estiva.

La passeggiata Goethe e Shakespeare, completamente rivisitata con nuovi spazi dedicati alla sosta e alla socializzazione con verde, aree dedicate al fitness e al gioco, avrà una forte connotazione naturalistica e ambientale che in sinergia con la nuova pista ciclabile di viale D’Annunzio, potrà essere vissuta tutto l’anno. Lunga complessivamente 1300 mt e larga 3.50 mt, dotata di videocamere di sorveglianza con impianto di illuminazione a led e una nuova pavimentazione in sostituzione di quella attuale costituita da lastre di cemento, la nuova passeggiata sarà uno spazio urbano completamente rigenerato dalla forte connotazione naturalistica e ambientale, in diretto collegamento con la pista ciclabile di viale D’Annunzio di recente realizzazione.

Un unicum che si inserisce nella sistemazione, conclusa nei mesi scorsi, dell’area di piazzale Azzarita attraverso una migliore organizzazione della pista ciclabile che consente ai ciclisti di immettersi direttamente sulla passeggiata Goethe con un nuovo tratto di collegamento ciclabile ricavato nell’aiuola centrale del parcheggio del piazzale.