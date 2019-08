A Montefiore Conca un agosto ricco di eventi e divertimento

Eventi

Montefiore Conca

| 11:42 - 01 Agosto 2019

Veduta della Rocca di Montefiore.

È arrivato agosto e a Montefiore Conca si apre un ricco programma di eventi, appuntamenti, arte e cultura, che per tutto il mese si susseguiranno nel borgo romagnolo.

Ad inaugurare il calendario dell’estate montefiorese, venerdì 2 agosto, le esibizioni dei talenti de “la Corrida – dilettanti allo sbaraglio”, rinviata lo scorso week end a causa delle condizioni meteo avverse.

Sul palcoscenico di Piazza della libertà, a partire dalle 21.00 si susseguiranno le performance selezionate da Rossella Manzo e come nella tradizione sarà il pubblico a decretare l’esibizione più coinvolgente della serata. Per informazioni: (+39) 327 2235974.

Nella serata di sabato 3 agosto è invece previsto un doppio appuntamento.

In piazza della Libertà, sempre dalle ore 21, gli Echi Distorti in concerto. Una lezione dei brani che hanno segnato gli anni 60 e 70 del secolo scorso, sottolineati dalla proiezione di video originali dell’epoca. Un viaggio suggestivo in un passato non troppo lontano che però farà sicuramente divertire e pensare. Dai timidi primi approcci amorosi nei teatri e discoteche, al cinema e i tutti i messaggi che oggi vengono molto spesso “distorti” e travisati. Ingresso gratuito

Tra le mura della Rocca Malatestiana, dalle ore 21.00, si accenderanno delle suggestive atmosfere regalate dal fuoco. Magie e giochi di fuoco, che sapranno affascinare grandi e piccini. Per l’occasione, con partenza alle 21 e alle 22 si potrà partecipare alla visita del castello accompagnati da guide in abito storico. Ingresso a pagamento, per info e prenotazioni 0541 980179 oppure 3494449144.

Domenica 4 agosto spazio agli amanti della motocicletta con il Motoincontro organizzato da i Girandulon ad Muntfior", in collaborazione con il Motoclub Tavoleto.

L’appuntamento si aprirà intorno alle 8.00 con il ritrovo delle due ruote all’ombra della Rocca, per partire poi alla scoperta del territorio. Dopo un prima sosta per l’aperitivo, si tornerà poi tra le mura di Montefiore Conca per gustare il pranzo. Nel pomeriggio si potrà partecipare alla visita guidata della Rocca e apprezzare il panorama mozzafiato che si gode dalla sua sommità. Per info e iscrizioni motoclubtavoleto@libero.it, oppure girandulonmontfior@libero.it