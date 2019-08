Rimini, tutti per Devis bimbo di 11 mesi con rara malattia, cena di sostegno a Rivazzurra con Piadyno

Attualità

Rimini

| 11:37 - 01 Agosto 2019

Giada e Piadyno.

Piadyno corre in aiuto del piccolo Devis Morri. Continua la gara di solidarietà per aiutare il piccolo Devis Morri, il bambino di Verucchio di 11 mesi, affetto da sma 1. Il piccolo ha bisogno di cure costanti per migliorare il suo stato di salute, in quanto questa malattia purtroppo molto aggressiva, causa problemi sia motori che respiratori. Devis necessita di continui ausili che lo aiutino a rimanere attivo, ha bisogno di tutto il nostro aiuto. I suoi genitori, Laurarosa (18), e Yuri (23), nonostante siano giovanissimi, hanno una forza incredibile, e stanno lottando in tutti i modi per aiutare Devis. Pian piano la voce si è sparsa ed è partito un “tam tam” in tutta la Romagna. A questa richiesta di aiuto ha risposto anche Piadyno, appunto, il simpatico cucciolo di dinosqualo che, con il suo fare goffo, e il suo cuore gentile non poteva starsene fermo con le zampe in mano. E così, insieme al Circolo Tennis di Rivazzurra (il cui presidente è Aldo Bertozzi), a Nevis Chiarabini che gestisce il bar del Parco Pertini, ad Alberto Astolfi (Bertino per gli amici), figura storica del mondo riminese e sempre pronto quando c’è da aiutare qualcuno, in accordo con il Cisom di Rimini-il Corpo Italiano di Soccorso dei Cavalieri dell’ordine di Malta, hanno deciso di organizzare una cena per raccogliere fondi in aiuto del piccolo Devis. La cena si svolgerà il 24 agosto, alle 19,30, al parco Pertini di Rivazzurra, con due menù differenti per bambini e adulti. La serata, oltre alla cena, prevede uno spettacolo gratuito di Piadyno e Giada (Giada Restaino ), per i bambini (alle 20,30), mentre prima (alle 18,30), si potrà ballare con la baby dance. Il ricavato della serata andrà interamente a Devis e nello specifico servirà ad acquistare un auto attrezzata per i continui viaggi che dovrà affrontare il piccolo insieme alla famiglia per sottoporsi alle cure a Milano. Inutile aggiungere che Piadyno vi aspetta in tantissimi e conta sul cuore generoso dei romagnoli.