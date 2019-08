Rimini, maltratta, picchia e minaccia la moglie per anni: marito allontanato dall'abitazione

Attualità

Rimini

| 07:52 - 01 Agosto 2019

Una donna ha denunciato di aver subito per anni maltrattamenti e vessazioni da parte del marito. L'uomo è un riminese e, secondo quanto ricostruito, avrebbe in più occasioni picchiato, insultato e minacciato la compagna. Sarebbe addirittura arrivato a minacciarla di morte per evitare la causa di divorzio e liberarsi di lei. Spesso le vessazioni succedevano in presenza della figlia minorenne. La donna, dopo anni di questa vita, ha trovato il coraggio di denunciare la vicenda ai Carabinieri. Il gip del Tribunale di Rimini ha disposto l'allontamento dell'uomo dalla casa, non potrà avvicinarsi alla compagna e dovrà tenersi almeno a 300 metri di distanza e non potrà contattarla in nessun modo. Potrà incontrare la figlia solo in presenza degli assistenti sociali. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti familiari e lesioni personali.