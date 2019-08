Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 07:41 - 01 Agosto 2019

Ha telefonato alla moglie per scusarsi del suo gesto, è salito sul tetto di un capannone e si è buttato disotto. Protagonista della tragica vicenda è un operaio 55enne. Mercoledì poco prima di mezzogiorno l'uomo si è arrampicato in cima al capannone della ditta dove lavorava a San Giovanni in Marignano. Inutili i tentativi di fargli cambiare idea operati anche dai Carabinieri. L'uomo si è gettato nel vuoto ed è morto sul colpo.