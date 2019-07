Jazz protagonista della prossima serata in programma al San Leo festival

Eventi

San Leo

| 18:16 - 31 Luglio 2019

San Leo Festival 2019 (foto da Facebook).

Domenica 4 agosto alle ore 21, nella maestosa cornice della Fortezza di San Leo, protagonista dell'omonimo festival sarà il jazz con lo Ialsax Quartet, fondato nel 1991 da Gianni Oddi.



Una vera chicca il progetto “Jazz, classica e altro”, un viaggio musicale attraverso cui il quartetto accompagna l’ascoltatore tra le poliritmie del jazz e le forme severe della musica classica fino ai colori della musica “attuale”. Il concerto parte da una selezione di “Porgy and Bess” di George Gershwin per arrivare alla “New York Suite” di Paquito D’Rivera, proseguire con i “Three Pieces for Saxophone Quartet” di Bob Minzter ed infine chiudere con due serie di brani in sequenza senza interruzione, uno con colonne sonore daMission Impossible, il Postino, America, Nuovo Cinema Paradiso, Mission e Otto e mezzo.



Come di consueto, il festival è arricchito dalla presenza in cartellone di corsi di alto perfezionamento che si avvalgono in qualità di docenti, di alcuni fra i più affermati concertisti italiani. Il San Leo festival è un’iniziativa culturale promossa dal comune di San Leo, dalla regione Emilia-Romagna e dalla società San Leo 2000 servizi turistici.