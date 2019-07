Tariffa puntuale a Morciano di Romagna, ecco gli orari dell'ecopoint di Hera per informarsi sul tema

Attualità

Morciano di Romagna

| 18:11 - 31 Luglio 2019

Una fotosegnalazione dei nostri lettori rispetto al conferimento errato dei rifiuti nel riminese.

Dal primo agosto sarà attivo a Morciano di Romagna il nuovo orario dell’ecopoint Hera per informare sulle novità della tariffa puntuale, aperto il giovedì e il sabato fino al 24 agosto. La tariffa puntuale partirà dal 1 gennaio 2020 e terrà conto dell’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati, incentivando i comportamenti virtuosi. Le azioni messe in campo non modificheranno infatti il sistema di raccolta, ma serviranno a verificare che ogni utenza (comprese quelle residenti nei condomini), abbia a disposizione un contenitore, che sarà consegnato dal mese di luglio, ad uso esclusivo per il conferimento dell’indifferenziato. Per informazioni rivolgersi al Servizio Clienti del Gruppo Hera 800.862.328, numero gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.