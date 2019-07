La campagna nazionale "Mai più sfruttamento stagionale" arriva anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 18:00 - 31 Luglio 2019

La copertina della campagna nazionale "Mai più sfruttamento stagionale".

Giovedì primo agosto alle 21.30 in piazzale Kennedy sarà lanciata anche dalla riviera romagnola la piattaforma di diritti e rivendicazioni della campagna nazionale “Mai più sfruttamento stagionale”, partita sul territorio da vari gruppi e organizzazioni della riviera romagnola alla quale hanno aderito altre realtà ed organizzazioni del litorale tirrenico (tra cui Marina di Massa, Grosseto e Viareggio, ma anche le più vicine Cesenatico, Cattolica, Pesaro, Senigallia).



La piattaforma chiede: l’istituzione di una base minima, con un solo Contratto Nazionale; lotta alle basse retribuzioni orarie, al lavoro nero e “grigio”; l’istituzione di giorni di riposo chiari, ma soprattutto del giorno libero; no alla riduzione del salario in cambio di vitto e alloggio e no a demansionamento e sottoinquadramento; stop a tirocini, stage, alternanza scuola-lavoro.



La campagna e la sua piattaforma sono strumenti proposti ai lavoratori e soggetti che vogliono dire basta a questa forma di sfruttamento: strumenti di unità che sono necessari per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori stagionali.